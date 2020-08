SobeDesce: do PIB a Alckmin

SOBE

PIB

O mercado melhorou a projeção do indicador pela quinta semana consecutiva, estimando um tombo bem menor da economia do país. Agora, o recuo está previsto para 5,66% em 2020.

Viva

Pelo segundo mês consecutivo, o canal pago especializado em reprises da Globo liderou a audiência da TV a cabo.

Combate à covid-19

A taxa de letalidade do novo coronavírus caiu pela metade em três meses no Brasil graças ao aumento do número de testes e à melhora na capacidade de tratamento dos casos mais graves.

DESCE

Geraldo Alckmin

A Justiça determinou o sequestro de até 11,3 milhões de reais em bens e valores do ex-governador paulista do PSDB por crimes como o uso de caixa dois.

Ellen DeGeneres

A apresentadora americana é alvo de denúncias de ex-funcionários por episódios de racismo, medo e intimidação nos bastidores de seu programa na NBC.

Valdemiro Santiago

O MPF pediu que o pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus seja condenado a pagar uma indenização de 300 000 reais pela veiculação de vídeos sugerindo o uso de sementes de feijão com “poderes de curar a Covid-19”.

Publicado em VEJA de 12 de agosto de 2020, edição nº 2699