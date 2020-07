SobeDesce: de Jeff Bezos a José Serra

SOBE

Jeff Bezos

O fundador da Amazon somou 13 bilhões de dólares ao seu patrimônio na segunda 20, o maior salto em um dia para um indivíduo desde que o Índice de Bilionários da Bloomberg foi criado, em 2012.

Divórcios

O confinamento não tem feito bem a uma parte dos casais: as separações consensuais cresceram no país quase 20% entre maio e junho deste ano.

K7

No mais improvável retorno dos formatos musicais, as fitas magnéticas estão em alta. No Reino Unido, suas vendas mais que dobraram em 2020.

DESCE

José Serra

O senador tucano foi alvo de operações da PF de busca e apreensão. Segundo a força-tarefa do MP de São Paulo, ele recebeu 5 milhões de reais no caixa dois da campanha de 2014.

Volkswagen

Com passivo de 1,1 trilhão de reais, a montadora alemã ocupa o topo da lista das empresas mais endividadas do mundo, conforme levantamento do grupo financeiro britânico Janus Hendersen.

Ursos-polares

Devido ao aquecimento global, esses animais podem ser extintos até 2100, de acordo com estudo publicado no periódico científico Nature Climate Change.

Publicado em VEJA de 29 de julho de 2020, edição nº 2697