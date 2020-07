SobeDesce: o que esteve em alta e em baixa nesta semana

SOBE

Manaus

Depois de virar símbolo do colapso no enfrentamento do coronavírus, a capital amazonense registra hoje quedas expressivas em número de óbitos e de novos casos.

Vendas de motos

O boom do delivery aqueceu o mercado de duas rodas a ponto de as concessionárias terem dificuldade para entregar alguns modelos.

Manchester City

O clube inglês conseguiu reverter a pena de dois anos sem participar de competições europeias por violar o acordo de fair play financeiro da Uefa. Com isso, vai poder voltar a disputar a Liga dos Campeões.

DESCE

Paulinho da Força

A Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra o deputado. Batizada de Operação Dark Side, a ação contra o cacique do Solidariedade mira crimes eleitorais.

Carnaval

Cinco escolas cariocas ameaçam não desfilar em 2021, a menos que apareça até lá uma vacina contra a Covid-19 (tomara que tudo dê certo e a festa aconteça).

Mickey Madden

Após ter sido preso no mês passado acusado de violência doméstica e solto depois de pagar uma fiança de 50 000 dólares, o baixista se afastou da banda Maroon 5.

Publicado em VEJA de 22 de julho de 2020, edição nº 2696