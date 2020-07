SobeDesce: do Louvre à Avianca

SOBE

Louvre

Depois de três meses e meio de confinamento, o museu de Paris que é o mais visitado do mundo reabriu na última segunda, 6.

Elton john

O cantor se tornou o segundo artista a ser homenageado pelo Royal Mint britânico com uma moeda comemorativa. Antes dele, só o grupo Queen havia recebido a mesma honraria.

Unifesp

Terapia experimental desenvolvida na universidade eliminou durante um ano sinais do vírus HIV em um paciente. Os testes precisam ser ainda ampliados para grupos maiores, a fim de se confirmar a eficácia do tratamento.

DESCE

Avianca

Com dívidas de 2,7 bilhões de reais, a companhia entrou com pedido de falência. Ela estava em recuperação judicial desde o fim de 2018 e não operava no país desde maio passado.

Evo Morales

Exilado na Argentina, o ex-presidente da Bolívia foi acusado de terrorismo pela Procuradoria-Geral de seu país e o órgão voltou a pedir sua prisão.

Ricardo Nunes

Fundador da rede varejista Ricardo Eletro, o empresário foi preso em São Paulo no último dia 8 em operação que investiga sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais.

Publicado em VEJA de 15 de julho de 2020, edição nº 2695