SobeDesce: dos pubs a Edir Macedo

SOBE

Pubs

Os famosos e tradicionais bares do Reino Unido vão receber permissão para reabrir no próximo dia 4, depois de três meses de portas fechadas por causa da pandemia.

Jurassic Park

O filme de 1993 voltou a liderar as bilheterias dos Estados Unidos na onda de nostalgia que veio no vácuo da volta dos cinemas no formato drive-in.

Brasileiros em Portugal

Cresceu 75% o número de autorizações para que brasileiros estabeleçam residência em Portugal. Foram quase 50 000 novas admissões, um recorde histórico.

DESCE

Dudu

O craque do Palmeiras é acusado de agressão pela ex-mulher, Mallu Ohanna Neves, de quem está separado desde fevereiro. O jogador nega a acusação.

Edir Macedo

O líder religioso enfrenta uma insurreição contra a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, onde bispos e pastores assumiram o controle de 85 templos, em meio a acusações de evasão de divisas e racismo.

Saraiva

A crise piorou ainda mais a situação da livraria, que deve fechar mais onze lojas no país, ficando com 58 endereços. Em 2017, a rede tinha 112 pontos.

Publicado em VEJA de 1 de julho de 2020, edição nº 2693