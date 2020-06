SobeDesce: da Fórmula 1 ao SBT

SOBE

Fórmula 1

Foi anunciada a retomada das corridas da principal categoria do automobilismo. As provas vão retornar a partir de julho na Europa, mas sem a presença de torcida nas arquibancadas.

Casa Valduga

Um dos rótulos da vinícola gaúcha, o 130 Blanc de Blanc Brut foi escolhido o melhor espumante do mundo na 26ª Vinalies Internacionales, da União de Enólogos Franceses.

Fabio Porchat

O ator virou garoto-propaganda de pequenas empresas nas redes sociais para ajudar os negócios que estão sofrendo durante a pandemia.

DESCE

SBT

Entre as maiores TVs abertas do país, a emissora é a que mais sofreu com a queda de audiência durante a pandemia, registrando o menor Ibope desde abril de 2014.

Embraer

Com a diminuição no número de encomendas de jatos executivos e o cancelamento do acordo com a Boeing, a empresa amargou no balanço do primeiro trimestre prejuízo de 1,2 bilhão de reais.

Caixa Econômica Federal

O TCU mostrou que mais de 8 milhões de pessoas podem ter recebido indevidamente o auxílio emergencial de 600 reais distribuído pelo banco.

Publicado em VEJA de 10 de junho de 2020, edição nº 2690