SobeDesce: das bicicletas ao Oscar

SOBE

Bicicletas

Elas estão em alta como forma de reduzir o uso de transporte público e evitar aglomerações. Exemplo disso é a Itália, que passou a oferecer um bônus de 500 euros para quem comprar uma bike.

Bolsa de valores

Mesmo em meio à turbulência do mercado de ações, o Brasil ganhou cerca de 350 000 novos investidores entre março e abril, e o total de “CPFs” aplicando em papéis passou de 2 milhões.

Margarina

A onda de fazer bolos durante a quarentena elevou as vendas do produto no país. Somente a empresa BRF registrou aumento de 18% na procura.

DESCE

Oscar

Responsável pela premiação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas estuda a possibilidade de adiar, em razão da crise, a próxima edição do evento, prevista para fevereiro de 2021.

Donald Trump

O presidente americano rejeitou a decisão da OMS que abre caminho para a quebra de patentes de vacinas e remédios contra a Covid-19.

Cruzeiro

Punido pela Fifa por não honrar o pagamento de uma dívida, o clube mineiro começará a disputa da próxima Série B do Brasileirão com 6 pontos negativos.

Publicado em VEJA de 27 de maio de 2020, edição nº 2688