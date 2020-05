SobeDesce: de Fernando de Noronha a Valdemiro Santiago

SOBE

Fernando de Noronha

Um dos principais destinos turísticos brasileiros, o arquipélago conseguiu zerar os casos de Covid-19 após conviver com a doença por 44 dias.

Spike Lee

O cineasta produziu uma das mais impactantes obras de arte sobre as quarentenas: o curta-metragem New York New York, com cenas da metrópole vazia ao som da famosa canção imortalizada por Frank Sinatra.

JBS

A empresa vai doar 700 milhões de reais para combater a crise sanitária — 400 milhões para o Brasil e o restante para o exterior, em especial os Estados Unidos.

DESCE

Guia Michelin

A mais tradicional publicação de avaliações gastronômicas do mundo teve sua edição 2020 adiada por causa do coronavírus. O trabalho de campo dos críticos também foi interrompido.

Valdemiro Santiago

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus é investigado pelo Ministério Público por prometer a falsa cura da Covid-19 com a venda de sementes “milagrosas”.

Turismo brasileiro

O setor já perdeu 62,5 bilhões de reais desde o início da pandemia, segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Publicado em VEJA de 20 de maio de 2020, edição nº 2687