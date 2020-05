SobeDesce: do remdesivir ao Corinthians

SOBE

Máscara

Cada vez mais disseminado no país, o uso da proteção passou a ser obrigatório para quem sai às ruas em São Paulo.

Remdesivir

Considerado um dos remédios mais promissores contra a Covid-19, foi aprovado pela FDA, a agência de controle de drogas nos Estados Unidos, e será usado em larga escala no país.

Drive-thru

Sistema de compras agendadas por horário com entrega a clientes dentro do carro virou alternativa de shoppings e de lojas para reduzir as perdas durante a quarentena.

DESCE

Dante Mantovani

O maestro foi demitido pela segunda vez do governo. Na terça 5, a nomeação dele para a direção da Funarte foi cancelada. A primeira exoneração ocorreu quando Regina Duarte assumiu

a Secretaria da Cultura.

Corinthians

Virou o campeão dos campeões em dívidas. Segundo dados divulgados recentemente, registrou em 2019 o maior rombo financeiro da sua história, com déficit de 177 milhões de reais.

Base de Alcântara

Depois de consumir investimentos de 1 bilhão de reais, o centro de lançamentos no Maranhão encontra-se abandonado.

Publicado em VEJA de 13 de maio de 2020, edição nº 2686