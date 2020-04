SobeDesce: de Ivete Sangalo a Gabriela Pugliesi

SOBE

Vale

O gigante brasileiro da mineração obteve um lucro de quase 1 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2020. No mesmo período do ano passado, a empresa havia amargado um prejuízo de 6,4 bilhões de reais.

Ivete Sangalo

A live do pijama de bolinhas da cantora bateu recorde de audiência na Rede Globo, chegando a ser vista por mais de 36 milhões de pessoas.

Teste rápido de Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a realização desse tipo de exame nas farmácias e drogarias do país para a detecção do coronavírus.

DESCE

Paulo Skaf

Foi denunciado pelo MP sob acusação de ter recebido 5 milhões de reais ilegalmente da Odebrecht para campanha ao governo de São Paulo em 2014.

Gabriela Pugliesi

A influencer que vende vida saudável perdeu mais de dez anunciantes depois de aparecer em posts de uma festa organizada por ela justamente no auge da pandemia do coronavírus.

Carla Zambelli

Ficou mal na foto em mensagens expostas por Sergio Moro: a deputada federal tentou convencer o ex-ministro a aceitar a intervenção do presidente no comando da PF em troca de uma indicação para uma vaga no STF.

Publicado em VEJA de 6 de maio de 2020, edição nº 2685