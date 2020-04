SobeDesce: dos drones a Ricardo Salles

SOBE

Drones

Começaram a ser usados por prefeituras como a do Rio no combate à Covid-19, ajudando a dispersar aglomerações.

Jacinda Ardern

Segundo ranking do jornal italiano Corriere della Sera, a primeira-ministra da Nova Zelândia é a líder mundial que mais se destaca na gestão pública diante da pandemia. Jair Bolsonaro

ficou em último lugar na lista.

Netflix

A empresa de streaming está por trás da criação de um fundo de 5 milhões de reais para ajudar profissionais autônomos que atuam no audiovisual brasileiro e foram prejudicados pela crise.

DESCE

Ricardo Salles

Consolidou-se na posição de antiministro do Meio Ambiente ao demitir o diretor do Ibama. O funcionário havia acabado de comandar uma megaoperação contra garimpeiros e madeireiros ilegais no Pará.

Isabella Abdalla

A médica foi interditada pelo Conselho de Medicina de São Paulo devido à divulgação de um soro anticoronavírus vendido em seu consultório.

Allianz Park

Por causa de uma dívida, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de cerca de 1,5 milhão de reais em receitas que o estádio receberá com jogos do Palmeiras.

Publicado em VEJA de 22 de abril de 2020, edição nº 2683