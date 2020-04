SobeDesce: do WhatsApp ao Copacabana Palace

SOBE

WhatsApp

A empresa criou uma regra para dificultar a circulação de fake news: agora, as mensagens que forem altamente replicadas poderão ser encaminhadas para apenas uma pessoa, grupo ou lista de transmissão de cada vez.

Marcelo Serrado

O ator experimenta o revival do sucesso do personagem Crô, que voltou à ordem do dia na reprise da novela Fina Estampa, da Rede Globo.

Pandas

Graças ao isolamento, dois animais da espécie, ameaçada de extinção, conseguiram acasalar-se em um zoológico de Hong Kong depois de dez anos de tentativas.

DESCE

Copacabana Palace

Pela primeira vez em quase um século de história, o hotel mais tradicional do Rio fechou as portas devido à crise sanitária. A reabertura está prevista para ocorrer apenas no fim de maio.

Zoom

Várias empresas deixaram de usar o aplicativo de teleconferências por potenciais falhas de segurança.

José Mourinho

O técnico português foi flagrado em um parque comandando um treino de alguns jogadores do Tottenham e ignorando as recomendações do governo inglês de distanciamento social enquanto durar a Covid-19.

Publicado em VEJA de 15 de abril de 2020, edição nº 2682