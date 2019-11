SobeDesce: de Flamengo à rede Cinemark

SOBE

Flamengo

Em menos de 24 horas, o time rubro-negro conquistou a Taça Libertadores e confirmou o título do Brasileirão 2019.

Porta dos Fundos

O grupo brasileiro de humoristas recebeu o Emmy Internacional na categoria comédia pelo filme Se Beber Não Ceie, especial de Natal que foi ao ar na Netflix em dezembro de 2018.

Ant Financial

Braço financeiro do grupo Alibaba, a companhia chinesa, avaliada em 150 milhões de dólares, lidera o mais recente ranking das maiores startups do mundo elaborado pela consultoria KPMG.

DESCE

Caio Ribeiro

A Justiça determinou a penhora de 10% dos salários do comentarista devido a uma dívida de sua família. Cabe recurso.

Ricardo Albuquerque

Áudio vazado nas redes mostrou o ouvidor-geral do Ministério Público do Pará dizendo que houve escravidão de negros no Brasil porque “o índio não gosta de trabalhar”.

Cinemark

Após queixas de consumidores, o Procon-SP notificou a rede de cinemas para questionar o valor de 471 reais do combo Cinemark Star Wars R2-D2, composto de pipoca, refrigerante e um balde no formato do robô.

Publicado em VEJA de 4 de dezembro de 2019, edição nº 2663