SobeDesce: de Elizabeth II a Christian de Castro

SOBE

Lewis Hamilton

O piloto inglês chegou ao hexacampeonato e ficou a apenas um título de alcançar o recorde do alemão Michael Schumacher.

Itaú

O banco obteve um lucro líquido de 7,15 bilhões de reais, referente ao terceiro trimestre de 2019, uma alta de 11% em relação ao mesmo período de 2018.

Elizabeth II

A rainha britânica não vai mais adquirir roupas feitas com pele animal. A novidade foi anunciada por Angela Kelly, costureira de longa data da monarca, em seu livro de memórias The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

DESCE

Christian de Castro

O presidente da Agência Nacional de Cinema foi afastado do cargo após denúncias do Ministério Público Federal. Ele é acusado de falsidade ideológica e estelionato.

Bacon

Uma única fatia do alimento por dia pode aumentar em 20% o risco de desenvolver câncer de intestino, segundo estudo publicado na revista International Journal of Epidemiology.

Steve Easterbrook

O CEO global do McDonald’s foi demitido por violar as políticas internas da empresa ao manter um relacionamento com uma funcionária. Em e-mail enviado aos empregados da rede, o executivo assumiu o erro.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2019, edição nº 2660