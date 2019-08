Sobe/Desce: da casa própria a Ricardo Salles

Sobe

Matrix

Uma das maiores produções de ficção científica de todos os tempos vai ganhar um quarto capítulo, que marcará o retorno de Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss aos papéis de Neo e Trinity, respectivamente, vinte anos depois do lançamento do primeiro filme da franquia cinematográfica.

Casa própria

A Caixa anunciou uma nova linha de crédito para imóveis, com taxa atrelada à inflação oficial, o que vai baratear os financiamentos. Ela poderá ser utilizada para cobrir até 80% do valor do bem, com prazo de pagamento de até trinta anos.

Mario Abdo Benítez

O presidente paraguaio se livrou no último dia 20 de um processo de impeachment relativo ao polêmico acordo sobre a Usina de Itaipu assinado com o Brasil.

Desce

Ricardo Salles

Não teve clima para o ministro do Meio Ambiente na reunião de clima da ONU realizada em Salvador. Ele recebeu vaias efusivas devido à política do governo com relação a temas como o desmatamento da Amazônia.

Oi

Complicou-se ainda mais a situação da empresa, que está em processo de recuperação judicial desde 2018. A companhia corre o risco de ficar sem dinheiro em caixa até o começo de 2020.

Felipe Melo

Conhecido como “pit bull”, o volante do Palmeiras é cada vez mais favorito ao título de atleta mais desleal da história do futebol brasileiro. Somou no último dia 20 a vigésima expulsão na carreira.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2019, edição nº 2649