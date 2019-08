SOBE

Daniel Alves

Na apresentação à torcida de seu novo clube, o São Paulo, o craque levou ao Morumbi mais de 40 000 pessoas — e vai embolsar 1,5 milhão de reais por mês de salário.

Johnny Bravo

Depois que o presidente Jair Bolsonaro se comparou ao personagem, o nome do desenho animado disparou em buscas do Google e do Twitter.

Joe Biden

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos manteve a liderança entre os candidatos democratas e firma-se como favorito a enfrentar Donald Trump nas próximas eleições americanas.

DESCE

Disney

O fracasso de X-Men: Fênix Negra e de outros filmes lançados nos últimos tempos pela Fox fez a empresa perder 170 milhões de dólares.

Luiz Estevão

O ex-senador cumpriu isolamento preventivo de dois dias no Complexo Penitenciário Federal da Papuda, no Distrito Federal, após acusação de assédio contra uma agente penitenciária.

Racismo no futebol

Durante a estreia do atacante brasileiro Malcom, a torcida do Zenit ergueu faixas com críticas à direção do time russo, que quebrou a “tradição” de não contratar jogadores negros.

