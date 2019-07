Sobe

Turma da Mônica

A live-action com os personagens de Mauricio de Sousa já foi vista por 1,5 milhão de espectadores e arrecadou mais de 22 milhões de reais na bilheteria.

Petrobras

Com a privatização da BR Distribuidora, a estatal engordou seu caixa em 8,5 bilhões de reais.

Tite

Campeão na Copa América, ele começa a recuperar o prestígio, abalado com a derrota na Copa do Mundo e as fracas atuações em amistosos. Segundo pesquisa do Instituto Paraná, 62% dos torcedores são favoráveis à manutenção do treinador na seleção.

Desce

Tabata Amaral

Eleita para ajudar a criar uma nova ética na política, a deputada usou o dinheiro do fundo partidário para contratar, por 23 000 reais, os serviços do namorado.

Britto Jr.

Recebeu uma enxurrada de críticas ao comentar no Twitter a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby. Segundo o apresentador, a atriz “precisa de um homem de verdade”.

Mark Zuckerberg

O criador do Facebook pagará mais de 5 bilhões de dólares para encerrar seus casos nos Estados Unidos relacionados ao escândalo de dados da Cambridge Analytica.

Publicado em VEJA de 31 de julho de 2019, edição nº 2645