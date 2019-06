SOBE

A casa do porco

O restaurante de São Paulo comandado por Jefferson Rueda é o único brasileiro na lista dos cinquenta melhores do mundo da revista inglesa The Restaurant.

Mick Jagger

Depois de passar por uma cirurgia cardíaca em abril, o roqueiro de 75 anos voltou aos palcos em plena forma no último dia 21, na abertura da nova turnê dos Rolling Stones.

Marcelo Crivella

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou o processo de impeachment do prefeito.

DESCE

Recep Erdogan

O presidente turco amargou a maior derrota em dezesseis anos no poder. Seu opositor mais feroz, Ekrem Imamoglu, foi eleito prefeito de Istambul.

Gabriel Santos

Titular da equipe brasileira do revezamento 4 por 100, o nadador foi pego no doping por uso de anabolizante. Agora, corre o risco de ficar fora das principais competições da temporada.

Sérgio Cabral

O ex-governador do Rio acabou punido com trinta dias de isolamento no presídio de Bangu devido à instalação de aparelhos de áudio e vídeo na cadeia onde ele cumpria pena em 2017.

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2019, edição nº 2641