SOBE

Bitcoin

Depois que o Facebook anunciou a criação da libra, uma criptomoeda para fazer compras na rede social, a bitcoin, a mais conhecida moeda digital, atingiu a cotação de 10 000 dólares — a maior dos últimos catorze meses.

Teatro de direita

O diretor Roberto Alvim reclamou do isolamento que vivia no meio artístico por apoiar Bolsonaro — e o governo o socorreu: assumirá a direção do Centro de Artes Cênicas da Funarte.

Necrofilia artística

O revólver com que Van Gogh teria se matado, em 1890, foi arrematado em Paris por 162 000 euros.

DESCE

Flexões presidenciais

Viralizou o vídeo em que Jair Bolsonaro faz flexões em um centro esportivo paulista — mas a performance do presidente, que mexeu mais a cabeça que os braços, não convenceu.

Huawei

A pressão americana contra a empresa chinesa cobra seu preço: o presidente da Huawei anunciou que as vendas fora da China caíram 40%. Ela vai cortar 30 bilhões de dólares em produção nos próximos dois anos.

Adidas

Na União Europeia, a marca esportiva perdeu a exclusividade do uso das três listras, que eram sua identidade visual.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2019, edição nº 2640