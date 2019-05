SOBE

Prêmio da Mega-Sena

Há catorze concursos — um recorde — ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena. O prêmio acumulado para o sábado 11 é de 275 milhões de reais.

Apps de transporte

Por unanimidade, o STF declarou inconstitucionais as leis municipais que, em várias cidades brasileiras, proibiram aplicativos como Uber e Cabify.

Lagosta no STF

O desembargador Kassio Marques, do TRF1, suspendeu medida liminar que barrava a compra de itens de luxo como lagostas e vinhos pelo STF. Argumentou que a “dignidade” da Corte exige essas iguarias.

DESCE

Sergio Moro

A comissão mista do Congresso que está revisando a reforma administrativa tirou o Coaf do Ministério da Justiça e o devolveu à pasta da Economia. A decisão ainda será votada no plenário.

Porsche

A marca alemã de carros esportivos pagará multa de 535 milhões de euros por manipular emissões de motores a diesel. O grupo Volkswagen, que controla a Porsche, já havia sido multado.

Wesley Batista

O Ministério Público denunciou o empresário por insider trading: ele teria lucrado 70 milhões de reais com operações cambiais da J&F dias antes da divulgação de sua delação.

Publicado em VEJA de 15 de maio de 2019, edição nº 2634