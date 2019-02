SOBE

Samsung

À frente da concorrente Apple, a empresa sul-coreana apresentou o Samsung Fold, o primeiro smartphone com tela dobrável.

Bernie Sanders

O democrata arrecadou 6 milhões de dólares só nas primeiras 24 horas depois de lançar-se como pré-candidato à Presidência. Em 2016, ele perdeu a indicação para Hillary Clinton.

Estilo Kim Jong-un

Antecipando o encontro do ditador coreano com o presidente americano no Vietnã, uma barbearia local ofereceu cortes gratuitos no estilo dos dois. Foram cerca de 200 cabelos à moda de Kim e apenas cinco à la Trump.

DESCE

Vale

Vizinhos de cinco barragens da mineradora que até pouco tempo atrás eram tidas como estáveis foram evacuados de suas casas. E quatro bombeiros de Brumadinho estão contaminados com alumínio e cobre.

Flamengo

O clube achou elevada uma proposta de indenização às famílias de dez jogadores mortos em incêndio nas suas dependências — e teve a desfaçatez de citar o incêndio da boate Kiss.

Civilização francesa

O antissemitismo francês eclodiu com força na semana passada, com túmulos judaicos pintados com suásticas.

Publicado em VEJA de 27 de fevereiro de 2019, edição nº 2623