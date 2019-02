SOBE

Aquecimento global

A Nasa afirma que 2018 foi o quarto ano mais quente da história, perdendo apenas para os três anos anteriores.

Celular no Brasil

Relatório do Pew Research Center revela que o Brasil lidera — empatado com a África do Sul — o ranking de países emergentes que mais usam smartphone: 85% dos brasileiros entre 18 e 34 anos possuem um aparelho.

Itaú

Seu lucro líquido no ano passado foi, segundo a empresa de pesquisas econômicas Economatica, o maior na história de um banco brasileiro com ações na bolsa: 24,977 bilhões de reais.

DESCE

Siemens e Alstom

A alemã Siemens pretendia comprar a francesa Alstom, criando um gigante dos equipamentos ferroviários. A Comissão Europeia vetou a operação, para proteger a competição no setor.

Segurança alimentar

Levantamento da ONU diz que 56 milhões de pessoas sofrem de fome crônica em zonas de conflito. É um número relativamente baixo — mas, dos oito países com o problema, cinco registram piora.

Nantes

Demonstrando insensibilidade, o clube francês exigiu que o Cardiff pagasse a primeira parcela pelo passe do argentino Emiliano Sala, desaparecido em acidente de avião.

Publicado em VEJA de 13 de fevereiro de 2019, edição nº 2621