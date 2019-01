SOBE

Imóveis no Brasil

Os recursos da caderneta de poupança usados para o financiamento imobiliário subiram 30% entre janeiro e novembro de 2018 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Natal francês

Apesar da fúria e dos bloqueios feitos pelos “gilets jaunes” nas principais capitais, o comércio da França vendeu 6% mais neste ano durante o período de festas.

Mbappé

O atacante francês, parceiro de Neymar no PSG, desbancou o brasileiro como o jogador mais valioso do mundo. Mbappé é cotado a 200 milhões de euros, 20 milhões a mais que Neymar.

DESCE

Roberto Carlos

O especial de Natal que o cantor apresenta na Globo teve sua pior audiência em seus 44 anos de existência: 21,2 pontos, 10 a menos do que em 2017.

FGE

Bancado pelo Tesouro, o fundo que assegura as exportações de bens e serviços financiadas pelo BNDES, como a construção do Porto de Mariel, ficará inativo até 2020, após calotes de Cuba e Venezuela.

Bitcoin

A criptomoeda perdeu 70% de seu valor em 2018 — e hoje é negociada a 4 000 dólares a unidade. Parte do descrédito se deve à expectativa frustrada de que grandes bancos a respaldassem.

