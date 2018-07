SOBE

Vale

A mineradora foi a primeira empresa brasileira a ter de volta o selo de grau de investimento das três principais agências de classificação de risco (S&P, Fitch e Moody’s)

Tratamento de câncer de próstata

Uma nova técnica de radioterapia, recém-chegada ao Brasil, permitirá a redução do número de sessões do tratamento de quarenta para cinco, em média

Tite

O técnico renovou o contrato com a CBF e permanecerá na seleção até a Copa de 2022, com salário parecido com os atuais 600 000 reais

DESCE

Idosos com o nome limpo

35% dos brasileiros acima de 61 anos estavam inadimplentes em junho, ante 32% em 2016. Foi o maior crescimento por faixa etária

Ministério do Trabalho

Titular da mais micada pasta do governo Temer, Caio Vieira de Mello, segundo revelou o jornal Folha de S.Paulo, tem 24 autuações por infrações trabalhistas, o mesmo tipo de enrosco que impediu a posse de Cristiane Brasil. Seu antecessor, Helton Yomura, caiu por suspeita de fraude

Craques brasileiros

Pela primeira vez em seis anos, o Brasil não tem ninguém entre os finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Publicado em VEJA de 1º de agosto de 2018, edição nº 2593