SOBE

Cura para o medo de altura

Um programa de realidade virtual criado em Oxford tem ajudado a tratar a fobia, a mais comum no mundo. Em testes com pacientes, houve redução do medo em 68% dos casos

Júpiter

Cientistas acharam doze novas luas na órbita de Júpiter, o que elevou para 79 o número de satélites ao redor do planeta, o maior conjunto nas proximidades da Terra

Jeff Bezos

O fundador da Amazon se tornou o homem mais rico do mundo, com fortuna avaliada em 151 bilhões de dólares — a maior já registrada pela Bloomberg em toda a história

DESCE

Ônibus e caminhões

Estudo da USP mostrou que eles respondem por quase metade da poluição de São Paulo, embora representem só 5% da frota da cidade

Empreiteiras

As seis maiores do país (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e Constran) perderam 55 bilhões de reais em faturamento nos últimos três anos de Lava-Jato

Neymar e Messi

O valor de mercado dos jogadores caiu 11% e 21%, respectivamente, com as derrotas na Copa. No caso de Neymar, as críticas ao seu comportamento em campo também pesaram

Publicado em VEJA de 25 de julho de 2018, edição nº 2592