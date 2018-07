SOBE

Caridade americana

As doações de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos atingiram o recorde de 410 bilhões de dólares em 2017, um aumento de 20 bilhões em relação às de 2016

Moto

Pela primeira vez em sete anos, as vendas do veículo voltaram a crescer no país — a alta foi de 6,9%. No caso dos automóveis, em que elas já vinham se recuperando desde 2017, a alta foi de 13%

Ovário artificial

A partir de tecido humano, cientistas dinamarqueses criaram ovários aptos a ser implantados em mulheres com problemas de fertilidade

DESCE

Escócia

O país registrou, em 2017, o maior número de mortes por overdose da Europa — mais que o dobro de uma década atrás. Em 70% dos casos, as vítimas tinham mais de 35 anos

Tatu

Estudo da Universidade Federal do Pará revelou que, na Amazônia, 62% dos animais da espécie são portadores da bactéria da hanseníase e podem transmiti-la a seres humanos

Cotas nos EUA

O governo Trump revogou diretrizes da era Obama e expediu recomendação de que a admissão nas universidades seja feita com base em “métodos racialmente neutros”

Publicado em VEJA de 11 de julho de 2018, edição nº 2590