SOBE Instituto do Câncer Os residentes do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo ficaram entre os quatro melhores do mundo em avaliação aplicada pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Pré-sal O governo arrecadou 3 bilhões de reais com o leilão de três de quatro áreas do pré-sal — uma vitória que afastou o temor de impactos negativos causados pelas mudanças na Petrobras. Arigatô /> DESCE Venezuela A Organização dos Estados Americanos (OEA) iniciou processo para expulsar o país de sua lista de membros por não reconhecer a legitimidade da eleição de Nicolás Maduro. Salário mínimo Com a queda da inflação, o governo reduziu projeções e anunciou que o valor do mínimo poderá ficar abaixo de 1 000 reais em 2019. Facebook O jornal The New York Times revelou que a rede de Mark Zuckerberg compartilhou dados de seus usuários também com fabricantes de celulares, como Apple e Samsung. De novo, ninguém curtiu. Publicado em VEJA de 13 de junho de 2018, edição nº 2586 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. OU Conheça os planos de assinatura OU