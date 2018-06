SOBE Ciclofaixa

A falta de combustível fez com que os paulistanos pedalassem: algumas ciclofaixas da capital registraram alta de 60% no número de usuários. Iphone

A próxima versão do sistema operacional iOS deve permitir a abertura de portas automatizadas e o uso do aparelho como cartão de transporte público, por meio do sistema Apple Pay. Prevenção ao câncer

O aumento da incidência do câncer colorretal levou a Sociedade Americana do Câncer a mudar a recomendação da idade para os exames preventivos da doença de 50 para 45 anos.

/> DESCE Criptomoedas

Mais de 1,2 bilhão de dólares em criptomoedas foram roubados desde 2017, segundo o Anti-Phishing Working Group. desse total, 20% foram recuperados. Facebook

Ranking da Amazon revelou que até o Reddit desbancou a rede de Zuckerberg na lista dos sites mais visitados dos Estados Unidos. O Facebook ocupava o terceiro lugar em 2017, atrás de Google e YouTube. Agora está em quarto. Canarinho

A Fifa vetou a mascote da seleção brasileira mesmo nos treinos do time. Só quem tem direito de aparecer é o lobinho oficial, o Zabivaka. Publicado em VEJA de 6 de junho de 2018, edição nº 2585