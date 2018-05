SOBE Petrobras

A estatal teve em 2018 o maior lucro trimestral desde o início da Lava-Jato: 6,9 bilhões de reais. Diante disso, anunciou que, pela primeira vez em quatro anos, distribuirá os ganhos entre seus acionistas. Gastronomia do Brasil

O país saltou de um para três restaurantes com duas estrelas no Guia Michelin. Além do D.O.M, entraram na lista o Oro, no Rio, e o Tuju, em São Paulo. Cadastro positivo

Foi aprovado na Câmara o projeto de lei que cria um banco de dados de bons pagadores. O efeito prático: bancos poderão oferecer crédito mais barato a quem paga em dia.

Depois de enviar seu porta-voz, Alexandre Parola, para presidir uma estatal, Michel Temer decidiu abolir a função. Ele será, agora, o único mensageiro das boas (e más) notícias de seu governo. Viracopos

Após acumular uma dívida de 3 bilhões de reais, hoje impagável, a concessionária responsável pelo aeroporto de Campinas pediu recuperação judicial. Mordida em campo

Morder um adversário durante partida de futebol agora é passível de cartão vermelho, segundo as novas regras da Fifa. Até então, a punição ficava a critério do juiz. Publicado em VEJA de 16 de maio de 2018, edição nº 2582