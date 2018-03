SOBE Brasil na ONU O Itamaraty conseguiu antecipar em onze anos, para 2022, a entrada do Brasil na vaga rotativa de latino-americanos no Conselho de Segurança da ONU. A mudança deu-se graças a Honduras, que abriu mão de sua vez. Facebook As ações da empresa subiram 1% depois que Mark Zuckerberg anunciou medidas para ajudar a proteger a privacidade dos usuários. Só 1%. Áudio no WhatsApp /> DESCE Brasileiros em Portugal Universidades portuguesas vêm cobrando mensalidades mais altas de brasileiros, contrariando tratado que prevê direitos iguais para cidadãos dos dois países. H&M A pilha de roupas não vendidas do gigante da moda já soma 4,3 bilhões de dólares, segundo a empresa. O mau desempenho da marca no comércio virtual é uma das causas do problema. Jeito francês Um garçom demitido no Canadá por comportamento “agressivo e rude” prestou queixa contra o restaurante: alega que é “apenas francês” e que sua demissão configura discriminação cultural. Publicado em VEJA de 4 de abril de 2018, edição nº 2576 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. OU Conheça os planos de assinatura OU