SOBE Política monetária

O Banco Central renovou o recorde de menor taxa de juros da história do país ao reduzir a Selic para 6,5% ao ano. Energia solar

Até 2022, 70 000 novos painéis solares serão ativados por hora no mundo. A demanda da China é a principal responsável pelo maior salto no uso dessa tecnologia desde que foi criada. Vida de deputado

João Rodrigues, do PSD, preso em fevereiro por fraude em licitação, ainda ganha o salário de 33 000 reais. Ele só deixará de recebê-lo se for cassado. O Conselho de Ética nem sequer pautou votação sobre o deputado.

/> DESCE

Companhias aéreas

Relatório da Anac revelou que o despacho pago de bagagens não reduziu o preço das passagens de avião no Brasil, como prometeram as companhias que pleiteavam a cobrança. Michel Temer

A popularidade do presidente permanece estacionada em 4%, mesmo depois da intervenção federal no Rio. Foi o que mostrou uma pesquisa da Ipsos feita dias antes da morte de Marielle Franco. Weinstein & CO.

Sem compradores interessados, a produtora de Harvey Weinstein, alçado ao posto de o maior assediador de Hollywood, decretou falência. Publicado em VEJA de 28 de março de 2018, edição nº 2575