SOBE Crianças e Idosos O número de crianças e idosos no Brasil ultrapassará o de pessoas em idade ativa (na faixa entre 15 e 64 anos) em 2030, diz o Banco Mundial Placas padrão Mercosul Até 2023 os carros brasileiros terão as placas trocadas por um modelo comum ao dos países do tratado. Haverá uma margem superior azul, com a bandeira do Mercosul do lado esquerdo e a do Brasil do lado direito Cassinos /> DESCE Ursinho Pooh A China baniu da internet imagens do personagem da Disney, muito associado a Xi Jinping. A censura visa a evitar a disseminação de críticas ao fim do limite do mandato presidencial Papa Sem nenhuma surpresa, a popularidade de Francisco caiu entre católicos americanos de direita, diz pesquisa do Pew Research. Muitos consideram o pontífice “muito liberal” e “ingênuo” Selfies Estudo da universidade inglesa Nottingham Trent concluiu que o vício em selfies é um transtorno mental. Um sintoma: a postagem de mais de seis fotos de si mesmo por dia Publicado em VEJA de 14 de março de 2018, edição nº 2573 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. OU Conheça os planos de assinatura OU