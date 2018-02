SOBE Sobreviver ao câncer Estudo publicado na The Lancet mostra que nos 71 países pesquisados as vítimas de câncer estão vivendo mais tempo. No Brasil, a sobrevida avançou mais nos casos de linfomas pediátricos e de câncer de próstata. Embraer A Boeing ofereceu ao governo brasileiro 6 bilhões de dólares pela fabricante de aviões, 30% mais que o valor de mercado da empresa. Super Mario /> DESCE Carnaval Os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro podem ter as piores vendas em seis anos. Às vésperas do evento ainda há 8 000 ingressos encalhados. BMW, Daimler e Volkswagen Pertenciam às três empresas os executivos que autorizaram testes com macacos para medir o impacto da emissão de poluentes contidos no diesel dos carros das marcas. Todos foram suspensos. Facebook Mark Zuckerberg deu duas más notícias aos investidores ao fazer o balanço da empresa: a rede perdeu 1 milhão de usuários nos EUA e 50 milhões de horas diárias de uso dos aplicativos. Publicado em VEJA de 7 de fevereiro de 2018, edição nº 2568 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. Conheça os planos de assinatura OU