SOBE Controle da inflação Pela primeira vez desde 1999, a inflação fechou abaixo do piso da meta fixada pelo governo, de 3%. Em 2017, o IPCA ficou em 2,95%. Número primo Um engenheiro americano descobriu o maior número divisível apenas pela unidade e por si mesmo. Ele tem 23 milhões de dígitos, quase 1 milhão de algarismos a mais do que o maior primo conhecido anteriormente. “FAKE” Fire and Fury /> DESCE Salário mínimo O reajuste do salário mínimo, inferior ao IPCA, fez seu valor ficar 2 reais abaixo do que seria se fosse corrigido pela inflação integral. Auxílio-paletó Diante de protestos, deputados do Amapá desistiram do adicional de 25 000 reais/ano que haviam aprovado no apagar das luzes de 2017 para renovar o guarda-roupa. Stan Lee Aos 95 anos, o criador do Homem-Aranha foi acusado de assédio por suas cuidadoras por pedir-lhes sexo oral e andar nu pela casa — prova de que para algumas feministas não existe a atenuante da idade. Publicado em VEJA de 17 de janeiro de 2017, edição nº 2565

