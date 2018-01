SOBE Balança Comercial

O Brasil ampliou suas exportações pela primeira vez em cinco anos e teve um saldo comercial positivo de 67 bilhões de reais, o maior já registrado. Ajudaram no resultado as vendas recordes de petróleo e carros Viagens aéreas

O ano de 2017 foi o mais seguro nos ares. Dez aviões caíram no mundo, resultando em 44 mortes. No ano anterior, foram dezesseis acidentes e 303 mortes Rio de Janeiro

O número de turistas que passaram a virada do ano na cidade cresceu 11,4% em relação ao ano passado. O movimento injetou quase 2 bilhões de reais na economia

DESCE

Canudos plásticos

Depois que o vídeo que mostra uma tartaruga marinha com um canudo plástico na narina viralizou nas redes, restaurantes de Nova York decidiram tirar o produto de circulação

Google

A empresa está sendo processada mais uma vez por pagar salários menores às mulheres. Agora, a acusação parte de professoras dos filhos de funcionários

Ferrovias

Por falta de investimentos e sobrecarga nos vagões, a velocidade média das ferrovias brasileiras está mais baixa do que em 2001, com trens que circulam a menos de 10 km/h