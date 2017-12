SOBE Poupança

Fazia mais de dez anos que a caderneta de poupança não rendia tanto. Com a queda da inflação, quem aplicou no investimento em janeiro teve um rendimento real de 4% até novembro Disney

Homer Simpson já tinha dado o spoiler em um episódio do desenho animado exibido em 1998. O que era roteiro virou realidade — a Disney anunciou a compra da Fox por 52,4 bilhões de dólares Feminismo

O fracasso do governo na votação da reforma, que ficou para 2018, fez o Ministério da Fazenda revisar para baixo o crescimento do PIB em 2018, de 3,3% para 2,8% Universidades

A USP e a Unicamp fecharam o orçamento de 2018 prevendo atraso no pagamento de salários e um déficit inédito — 559,9 milhões de reais Flamengo

Depois de o time perder o título da Copa Sul-Americana para o Independiente, da Argentina, a torcida demonstrou toda a sua falta de espírito esportivo barbarizando no Maracanã Publicado em VEJA de 20 de dezembro de 2017, edição nº 2561