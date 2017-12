SOBE Caixa da Petrobras

A estatal receberá 650 milhões de reais do Ministério Público como devolução dos desvios do petrolão, o maior valor já recuperado em uma investigação no país Riqueza virtual

Os gêmeos Winklevoss, que processaram Mark Zuckerberg pela criação do Facebook, ficaram bilionários ao investir, em 2013, 11 milhões de dólares em bitcoins Louvre de Abu Dhabi

O museu receberá a obra Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, arrematada por 450 milhões de dólares por um comprador que o New York Times diz ser o príncipe Bader, da Arábia Saudita

/> DESCE Rússia

A descoberta de doping na delegação russa tirou o país da Olimpíada de Inverno do ano que vem. A equipe de atletismo já havia ficado fora da Olimpíada do Rio pelo mesmo motivo Imperador do Japão

Aos 83 anos e com a saúde frágil, o monarca Akihito anunciou que vai abdicar do trono em 2019. Será sucedido pelo filho Naruhito Polícia do Rio

Depois de prenderem o traficante "Rogério 157", policiais postaram na internet selfies em que aparecem sorrindo e fazendo sinal de positivo ao lado do preso. Troféu sem noção garantido Publicado em VEJA de 13 de dezembro de 2017, edição nº 2560