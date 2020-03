SobeDesce: dos panelaços ao filme ‘Viúva Negra’

SOBE

Panelaços

A irritação da população com as recentes declarações de Jair Bolsonaro que minimizam o coronavírus e a reação dos grupos fiéis ao presidente trouxeram de volta protestos do tipo em várias cidades.

Solidariedade

Ofertas de compras a vizinhos, cantoria nas janelas e agradecimento em massa a equipes médicas nos países atingidos pelo vírus tomaram as redes sociais.

LVMH

O grupo de luxo vai usar sua fábrica de perfumes para produzir álcool em gel de graça para o governo francês.

DESCE

Prevent Senior

A prefeitura de São Paulo passou a investigar o plano de saúde por suspeita de não ter comunicado às autoridades um caso de coronavírus, como manda a lei.

Viúva Negra

Prevista para 1º de maio, a estreia do filme, protagonizado por Scarlett Johansson, foi cancelada devido ao surto de Covid-19.

Cláudio Henrique do Vale Vieira

O empresário virou símbolo do descaso com a Covid-19. Mesmo depois de testar positivo para a doença, ele ignorou a quarentena e viajou para Trancoso. Agora, será processado pelo governo da Bahia.

Publicado em VEJA de 25 de março de 2020, edição nº 2679