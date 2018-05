Sobe Desce

SOBE Ingressos da Copa

O Brasil foi o terceiro país, depois da anfitriã Rússia e dos Estados Unidos, que mais comprou ingressos para os jogos — 89% dos lotes já foram vendidos Sauna

Estudo feito por pesquisadores finlandeses e publicado na revista Neurology mostra que o hábito de frequentar saunas fez diminuir de 14% a 60% o risco de AVC nos 1 600 pacientes acompanhados nos últimos quinze anos Dias D’ávila

O calote bilionário da Venezuela e de Moçambique no BNDES será coberto por recursos retirados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que financia o benefício dos desempregados Cambridge Analytica

Pivô do escândalo de vazamento de dados do Facebook para influenciar as eleições americanas, a consultoria anunciou que fechará as portas por falta de clientes Argentina

Em seis dias, o país aumentou os juros de 27,25% para 33,25%. As dificuldades do governo Macri no combate à inflação geraram uma crise de confiança que levou à desvalorização do peso Publicado em VEJA de 2 de maio de 2018, edição nº 2580