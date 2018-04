Sobe Desce

SOBE Poupança

Em março, os depósitos na poupança superaram os saques em quase 4 bilhões de reais. É o melhor resultado desde 2013 e ocorre após dois meses em que as saídas superaram as entradas. Azul

A empresa de aviação foi a única brasileira a entrar na lista das dez melhores do mundo, feita pelo site TripAdvisor com votação do público.

Vida off-line

Pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, concluiu que abandonar o Facebook reduz no organismo os níveis de cortisol, substância indicativa de stress.

DESCE Vacina da febre amarela

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos concluiu que uma única dose da vacina nem sempre é suficiente. Visitantes de áreas de risco, por exemplo, precisariam de reforço. China

O país é o número 1 em execução de condenados. Sozinho, supera a soma de todas as sentenças de morte proferidas nos tribunais do mundo, segundo a Anistia Internacional. Garrafinha de água

Pesquisa americana identificou excesso de resíduos plásticos, como náilon, na água de garrafas de grandes marcas vendidas inclusive no Brasil e nos EUA. Publicado em VEJA de 18 de abril de 2018, edição nº 2578