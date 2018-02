Sem ele, jogo zerado

Por enquanto, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) de condenar Lula a doze anos e um mês de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve efeito quase nulo no prestígio eleitoral do ex-­presidente. Segundo pesquisa Datafolha realizada depois do anúncio da sentença, Lula lidera a corrida presidencial em todos os cenários, com 34% a 37%, e registra pelo menos o dobro das intenções de voto do segundo colocado, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC). Lula também venceria os rivais no segundo turno por diferença de pelo menos 15 pontos porcentuais — 49% a 30% contra o governador Geraldo Alck­min (PSDB), 47% a 32% contra a ex-­ministra Marina Silva (Rede) e 49% a 32% contra Bolsonaro. Os números são praticamente os mesmos do levantamento anterior, realizado em novembro do ano passado. Já o quadro eleitoral mudou radicalmente. O julgamento do TRF4 tornou iminentes o pedido de prisão e a declaração de inelegibilidade do petista. Por isso, o Datafolha também mediu o que ocorreria se ele não for candidato. O resultado não deixa dúvida: com Lula fora do páreo, o jogo recomeça do zero.

Nos cenários em que Lula não é listado como presidenciável, 36% dos entrevistados dizem não ter candidato. Só a parcela de votos brancos e nulos chega a 32%, a maior já registrada pelo Datafolha. Haveria, portanto, mais de um terço do eleitorado à disposição no mercado. Bolsonaro, o pré-candidato mais bem colocado, registra apenas 20% e perde com folga para o voto “não” ou “ninguém”. Para o cientista político David Fleischer, professor da Universidade de Brasília (UnB), o contingente dos sem-candidato tende a diminuir com o início da campanha: “Mais cedo ou mais tarde, cairá a ficha do eleitor do Lula, que optará por um candidato ou outro”. O PT quer evitar essa migração ou, pelo menos, postergá-la. O partido pegou carona no recorde de votos brancos e nulos captado pelo Datafolha para dar fôlego à mobilização intitulada “Eleição sem Lula é fraude”.

Lula será proibido de concorrer porque foi condenado em segunda instância. A punição está prevista na Lei da Ficha Limpa, sancionada por ele quando era presidente da República. Os petistas apostam num recurso às Cortes superiores para livrá-lo da cadeia e da inelegibilidade. A chance de isso ocorrer, no entanto, é remota. Caso Lula seja proibido de participar da eleição, o PT deve lançar como candidato o ex-governador da Bahia Jaques Wagner ou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. O Datafolha dá pistas de como será difícil para Lula eleger de novo “um poste”. Wagner registrou apenas 2% das intenções de voto na pesquisa. Além disso, só 4% dos eleitores de Lula dizem que escolherão o ex-governador da Bahia caso não possam votar no ex-presidente, enquanto 15% optarão por Marina e 14% migrarão para Ciro Gomes (PDT). A debilidade de Wagner decorre, entre outras coisas, do fato de Lula insistir que é candidato a presidente. Se ele abandonar de vez esse papel e fizer campanha por Wagner, é bem provável que o ex-governador dê um salto nas pesquisas, já que 27% dos entrevistados afirmaram que votariam num candidato apoiado por Lula.

Legendas de esquerda que se aliaram ao PT em eleições passadas querem, com ou sem Lula nas urnas, fortalecer candidaturas próprias. Esse movimento ganhou força depois da condenação do ex-presidente. O PCdoB já tem pré-candidato, a deputada estadual Manuela d’Ávila. O PSOL ainda não escolheu o seu, mas promete fazê-­lo em breve. A pulverização de candidaturas, uma realidade até aqui restrita ao centro e à centro-­direita, tende a se repetir na esquerda. Apesar de liderar no primeiro e no segundo turnos, Lula enfrenta forte resistência no eleitorado. Dos entrevistados pelo Datafolha, 53% disseram que jamais votariam num nome apoiado por ele — o índice era de 48% em novembro. A rejeição ao ex-presidente também aumentou, dentro da margem de erro, de 39% para 40%. De Alckmin a Bolsonaro, os adversários do petista afirmam que, com essa taxa de rejeição, ele será derrotado no segundo turno. “Muito provavelmente o PT não será vetor de polarização nesta eleição. É possível que outro partido de esquerda assuma o protagonismo. Há a chance efetiva de uma candidatura de centro-direita vencer a disputa”, diz o doutor em ciência política Leonardo Barreto, da Factual Informação e Análise.

Mesmo condenado à prisão, Lula se mantém como protagonista porque seus rivais não decolam. Bolsonaro parou de crescer nas pesquisas, e uma das apostas correntes é que sua candidatura começará a derreter. “O naufrágio de Lula será o naufrágio de Bolsonaro. Sem o petista, Bolsonaro será o anti-quem?”, ironiza Fleischer. Marina, Alckmin e Ciro também estão estacionados. A situação do tucano parece ser mais complicada. Como Alckmin não levanta voo, voltaram a crescer as especulações em torno de uma candidatura do apresentador Luciano Huck, que entraria na sucessão com a expectativa de reunir boa parte dos partidos de centro. Huck está empatado com Alckmin em intenções de voto e, caso concorra, disputará com ele o apoio de partidos de médio porte. Numa eventual campanha, Huck será apresentado como o “novo”, o nome de fora da política tão ansiado pelos eleitores. Se vai colar, são outros quinhentos. O apresentador já tem uma taxa de rejeição à altura da de seus rivais mais diretos: 25%.

Políticos e analistas dizem que, com Lula inelegível, a sucessão fica totalmente aberta, o que significa que qualquer um pode sair vencedor, até mesmo um aventureiro. Interessados na aventura não faltam. Réu na Lava-Jato, o senador Fernando Collor de Mello (PTC) anunciou a intenção de concorrer novamente à Presidência. Collor entra no páreo com a segunda maior taxa de rejeição, ficando atrás apenas do presidente Michel Temer, que, nesse universo de incertezas, ainda nutre o sonho de disputar a reeleição.

