Rádio digital: cinco podcasts populares no Brasil

– NerdCast

O podcast, o rádio da era digital, ainda não conquistou no Brasil o sucesso que tem nos Estados Unidos — mas o Spotify está investindo no formato, fazendo frente à Apple. O NerdCast, uma das apostas, está no ar desde 2006 e é conduzido por uma dupla que se apresenta com os nomes Jovem Nerd e Azaghal. Trata com humor de assuntos do universo geek: videogames, quadrinhos, tecnologia.

– Mamilos

A missão do programa é “criar contos, em vez de provar pontos”. As jornalistas Cris Bartis e Juliana Wallauer debatem temas controversos da semana com “empatia e respeito”. Buscam ouvintes sobretudo entre as mulheres, com um natural toque de feminismo.

– Não Ouvo

O humorista Maurício Cid ganhou fama com a expressão visual: é o criador do site Não Salvo, dedicado a memes. No podcast, ele mostra que também tem graça no áudio, discutindo os mais variados temas com humor escrachado.

– Projeto Humanos

Produzido por Ivan Mizanzuk, professor na PUC do Paraná, o podcast adota o modelo que os americanos chamam de storytelling, a narrativa de histórias reais. A temporada mais recente trata do brutal assassinato do menino Evandro Ramos Caetano, na cidade litorânea de Guaratuba, em 1992 — um caso escabroso, no qual se suspeitou até de prática de rituais satânicos.

– Inglês Nu e Cru

O casal Foster Hodge e Alexia Souza, organizador do podcast, pretende, de forma despojada, ensinar inglês. Os programas abrangem o aprendizado da gramática e incentivam a conversação, sem necessidade de livros didáticos.

Publicado em VEJA de 20 de fevereiro de 2019, edição nº 2622