Que história é essa?

Na véspera do aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, em 27 de janeiro, a Câmara dos Deputados da Polônia resolveu aprovar uma lei tão extemporânea quanto perigosa: a que caracteriza como crime, passível de três anos de prisão, qualquer menção ao envolvimento do país e de seus cidadãos nos horrores nazistas. A legislação cita a expressão “campos de extermínio poloneses”, ponto que levantou intensos protestos mas é, na verdade, o menor dos problemas: até as autoridades do Yad Vashem, memorial oficial do Holocausto, instalado em Israel, concordam que é uma “imprecisão histórica” atribuir à Polônia uma aberração concebida pela Alemanha nazista. Muito mais preocupante é a tentativa do Parlamento de Varsóvia, controlado por um partido ultranacionalista, de reescrever a história e bloquear pesquisas e debates sobre o assunto. Com uma canetada (ainda dependente de aprovação no Senado e sanção presidencial), o governo, que vem apertando o parafuso da censura à imprensa e à liberdade de expressão, pretende deletar o fato de que, se 1,9 milhão de poloneses morreram sob os nazistas, outra parte expressiva da população colaborou, e muito, na perseguição dos judeus locais. Três milhões foram exterminados, metade dos mortos no Holocausto. Lei nenhuma apagará essa conta.

Publicado em VEJA de 7 de fevereiro de 2018, edição nº 2568