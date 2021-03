Quatro sucessos da Sony, que vai fechar neste mês sua fábrica no país

- PlayStation (foto)

Uma das multinacionais com maior tradição no Brasil na área de eletroeletrônicos, a japonesa Sony anunciou no último dia 1º que vai acabar com sua produção por aqui depois de quase cinquenta anos. As vendas de TVs, câmeras e equipamentos de áudio serão encerradas até o fim de março, assim como a operação da fábrica na Zona Franca de Manaus, que possui cerca de 300 empregados. A empresa vai continuar atuando no mercado por meio de distribuidoras que importam itens como o PlayStation, um dos maiores sucessos recentes da companhia. As versões 4 e 5 do videogame já não eram produzidas no país desde 2017.

- Walkman

Em termos de consumo de áudio, o aparelho criado pela Sony representou no fim dos anos 70 uma revolução comparável à produzida décadas depois pelo advento dos iPods, da Apple. Espécie de rádio em miniatura com ótima qualidade sonora para ser apreciada com uso de headphones, o Walkman da Sony tocava fitas cassete e sintonizava emissoras AM e FM. Virou coqueluche nos Estados Unidos e repetiu sucesso semelhante no Brasil.

- Discman

Criado pela Sony em 1984, virou sinônimo de reprodutor portátil de CDs. Os dispositivos foram sucesso nos anos 90 com a popularização dos disquinhos. A ideia original era desenvolver um produto para permitir ao público fã de óperas apreciar essas obras durante longos voos a trabalho.

- Blu-ray disc

Em parceria com grandes estúdios de cinema como a Warner, a Sony colocou no mercado, em 2006, a nova geração de DVDs, com qualidade superior de som e de imagem.

