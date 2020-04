Quatro pop stars que viraram professores na era da Covid-19

– Brian May (foto)

O guitarrista do Queen está aproveitando a quarentena para compartilhar no Instagram suas técnicas no instrumento, além de ensinar como tocar riffs dos principais hits da banda, como Hammer to Fall. Ele batizou esses vídeos de MicroConcert. Uma dica curiosa é o uso de uma moeda para criar o som ideal. Para facilitar, ele aponta a câmera para a guitarra e apresenta detalhes da posição correta dos dedos e também mostra como configura o amplificador, enquanto explica como tocar Bohemian Rhapsody. “São coisas para geeks ou viciados em guitarra, como eu sou”, justifica.

– Taylor Hawkins

O baterista do Foo Fighters é fã do Queen e nos shows ele sempre troca de lugar com Dave Grohl para homenagear a banda e cantar Under Pressure. A paixão ficou escancarada nesta quarentena, quando Roger Taylor, baterista do Queen, postou em seu Instagram um vídeo de Hawkins ensinando seus seguidores a tocar bateria. No vídeo, o músico apresenta um tutorial para fazer uma batida perfeita. “Aqui é Taylor Hawkins, um dos pupilos mais premiados de Roger Taylor”, diz ele em tom de brincadeira. “Um pouco de diversão durante este período doido em que estamos agora.”

– P!nk

A cantora americana e seu filho de 3 anos foram infectados pela Covid-19 e se recuperaram. Além de fazer uma doação de 1 milhão de dólares para o combate à doença, a artista realizou uma apresentação no seu Instagram (que conta com quase 8 milhões de fãs) em que ensinou como tocar piano.

– Hamilton’s Arkells

A banda canadense publica posts em que mostra os acordes de suas canções, dá dicas sobre detalhes dos arranjos e faz transmissões ao vivo para estudantes de música.

