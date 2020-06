Quatro grandes eventos populares adiados por causa da pandemia

– Festa de São João (foto)

Maior folia popular do Nordeste, chega a reunir mais de 2 milhões de pessoas nas ruas em junho em alguns dos municípios da região. Em decorrência da crise, as cidades que não cancelaram a comemoração optaram por mudar o calendário e realizar o festejo excepcionalmente no segundo semestre. É o caso de Campina Grande, na Paraíba, que reprogramou o São João para o período de 9 de outubro a 8 de novembro.

– ExpoZebu

Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça e outras grandes estrelas sertanejas estavam confirmados para se apresentar no tradicional evento de Uberaba, no interior de Minas Gerais. A edição ocorreria entre os dias 25 de abril e 3 de maio, com expectativa de público de 320 000 pessoas e previsão de 250 milhões de reais de faturamento. A organização adiou a festa, mas ainda não remarcou as novas datas.

– Festa do Peão em Barretos

Sediado no interior de São Paulo, o maior evento do circuito de rodeios do Brasil completa 65 anos em 2020. Ele não será mais realizado em agosto, como de hábito. Este ano, por causa da pandemia, terá duração menor (seis dias, e não onze) e ocorrerá entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro. Na edição de 2019, a festa levou a Barretos cerca de 800 000 pessoas.

– Vesperata

No evento realizado há mais de 100 anos em Diamantina, no interior de Minas Gerais, músicos se apresentam nas sacadas de casarões históricos da cidade para um público que lota as ruas. Dezesseis dias de festa estavam previstos para ocorrer ao longo de 2020. Os eventos do primeiro semestre foram cancelados e a prefeitura local ainda não confirmou quando a temporada vai retornar.

Publicado em VEJA de 10 de junho de 2020, edição nº 2690