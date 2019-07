Quatro designers que transformaram o mundo nos últimos 100 anos

–

Jonathan Ive, iPod

Líder do design dos produtos da Apple desde 1996 e principal parceiro de Steve Jobs (1955-2011) na criação do tocador de músicas, do iPhone e do iPad, o inglês, de 52 anos, anunciou sua saída da empresa. De imediato, a companhia perdeu 9 bilhões de dólares em valor de mercado.

Mary Quant, minissaia

A genialidade da inglesa, hoje com 85 anos, foi captar os desejos de mulheres no tempo hippie do paz & amor e da revolução sexual, no fim dos anos 1960. Mary desenhou e popularizou a minissaia, ícone da moda e das manifestações pela igualdade com os homens.

Edwin Land, polaroide

O físico americano, morto em 1991, reinventou a fotografia ao criar, em 1948, a primeira câmera instantânea comercialmente viável. A novidade: as fotos eram reveladas em meros sessenta segundos e impressas pela própria máquina. Que Instagram, que nada.

Earl Dean, garrafa de Coca

Em 1915, o desenhista americano ganhou um concurso nacional para traçar o visual do recipiente da Coca-Cola. Inspirado no formato de um cacaueiro, imaginou a celebrada garrafa de vidro, desenhada para ser reconhecível pelo tato, até mesmo no escuro.

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2019, edição nº 2642