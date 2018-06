Quando e onde você quiser

Não há momento mais adequado para multiplicar o uso dos recursos digitais no jornalismo do que grandes eventos como a Copa do Mundo. Desde que as novas tecnologias, aceleradas pela internet, mudaram o modo como os cidadãos consomem informação, VEJA teve sempre o cuidado de oferecer a seus leitores a possibilidade de ir muito além do papel. Na Copa de 2010, na África do Sul, selos distribuídos nas páginas da revista davam acesso, por meio de webcams (lembra-se delas?), a um arsenal de recursos interativos, o que permitia, por exemplo, ao soprar no microfone do computador, ouvir o som das insuportáveis vuvuzelas. Com cliques de mouse, era possível “chutar” bolas da marca de pênalti para que o goleiro Júlio César as defendesse. Em 2014, edições diárias para tablets e smartphones contaram a história do torneio brasileiro, aquele do fatídico 7 a 1 contra a Alemanha.

Agora, na Copa da Rússia, que se inicia na quinta-feira 14, VEJA dará particular atenção ao site, com publicações exclusivas 24 horas por dia, e ao mais democrático dos espaços da atualidade, as redes sociais. Os enviados especiais de VEJA alimentarão o Stories do Instagram, o Twitter e o Face­book. Os editores da revista farão ainda uma cuidadosa curadoria das postagens mais populares e engraçadas do vasto mar da internet. Logo cedo, cartelas digitais indicarão as partidas do dia — e, ao longo da jornada, serão publicadas as boas frases, os episódios mais curiosos, o perfil dos craques, os lances incontornáveis, tudo aquilo que não pode ser esquecido e virou notícia. Na TVEJA, também diariamente, um programa de quinze minutos, às 19 horas, resumirá o que houve de mais relevante. O professor de literatura russa Flávio Ricardo Vassoler, da USP, zelará pelo Diário de um Escritor, blog destinado a fugir do futebol e tratar da história e cultura russas, com bom humor. Em VEJA, a Copa estará com o leitor em qualquer momento e circunstância — inclusive, é claro, nas reportagens da revista que você tem em mãos.

Publicado em VEJA de 13 de junho de 2018, edição nº 2586