Memória: John Lewis e Sérgio Ricardo

As célebres palavras de Martin Luther King na Marcha de Washington de 28 de agosto de 1963, “eu tenho um sonho…”, são sobejamente conhecidas, marco de um tempo. Mas houve também o emocionante e mercurial discurso de John Lewis, que contava apenas 23 anos: “Nós estamos cansados. Cansados de ser agredidos pela polícia. Cansados de ver nosso povo ser trancafiado nas cadeias repetidas vezes. E vocês dizem para sermos pacientes. Por quanto tempo podemos ser pacientes? Queremos nossa liberdade, e queremos agora”. Pacientemente, Lewis, que ajudou a organizar a manifestação na capital americana ao lado de Luther King e outros quatro ativistas, os “Big Six”, construiu uma das mais sólidas carreiras na defesa dos direitos civis nos Estados Unidos.

Em 1965, ele participou de outro momento seminal: a caminhada entre as cidades sulistas de Selma e Montgomery, cujo objetivo era defender o direito dos negros de votar. Atacado pelos policiais, Lewis teve uma fratura no crânio ao ser agredido. O episódio, conhecido como Domingo Sangrento, provocou revolta nacional e pressionou o Congresso a aprovar a Lei dos Direitos de Voto. Disse o ex-presidente Barack Obama: “Ele amava tanto o seu país que arriscou sua vida e seu sangue para estar à altura de suas promessas”. Fora dos palanques e do asfalto, Lewis ocuparia assento no Congresso ao longo de dezessete mandatos, referência incontornável do Partido Democrata. Tinha 80 anos. Morreu em 18 de julho, em Atlanta, em decorrência de um câncer no pâncreas.

O rebelde do violão

As vaias começaram antes mesmo de Sérgio Ricardo entrar no palco para apresentar a música Beto Bom de Bola, no 3º Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record, em 1967. O motivo: a canção seria executada com um arranjo diferente. As vaias eram tantas que Sérgio disse ao público que mudaria o nome para “Beto Bom de Vaia”. A plateia não deu trégua nos três minutos seguintes. Sem conseguir cantar e visivelmente nervoso, ele interrompeu a música e gritou: “Vocês ganharam”. Em seguida, quebrou o violão e jogou seus pedaços no público. Sérgio não era nenhum novato quando participou do festival. Nascido João Lutfi, em Marília, interior de São Paulo, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1950, onde trabalhou como locutor da Rádio Vera Cruz e como pianista profissional nos bares da cidade, onde conheceu Tom Jobim. Em 1962, ele tocou no histórico show Bossa Nova, no Carnegie Hall, em Nova York, com João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. No ano seguinte, compôs a trilha sonora do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Mas aquela emblemática noite de 1967 o acompanharia por toda a carreira. Ele morreu na quinta-feira 23, aos 88 anos, em decorrência de complicações de uma insuficiência cardíaca, no Rio de Janeiro.

Publicado em VEJA de 29 de julho de 2020, edição nº 2697