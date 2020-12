Memória: David Prowse, Valéry Giscard d’Estaing e Paolo Gabriele

Imenso, com 2 metros de altura e a força de quem praticara levantamento de peso desde muito jovem, o ator britânico David Prowse apareceu numa das cenas de Laranja Mecânica, o genial e violento clássico de Stanley Kubrick, de 1971. Erguia, numa rápida participação — com alguma facilidade —, a cadeira de rodas do escritor cuja casa foi invadida pelo bando truculento de Alex, aquele dos olhos esbugalhados. Cinco anos depois, quando começou a escolher o elenco do primeiro episódio de Star Wars, George Lucas lembrou de Prowse. Ofereceu a ele, inicialmente, o papel de Chewbacca, o peludão copiloto da Millennium Falcon, o melhor amigo de Han Solo — mas disse que ele poderia escolher uma outra figura em construção, o vilão Darth Vader. Prowse preferiu ser Darth. Anos depois ele explicaria a escolha. “As pessoas sempre lembram do cara mau, e ficar três meses dentro da pele de um gorila, melhor não.”

O ator foi o corpo de Darth Vader, mas não a voz pela qual ficou conhecido o ícone do lado escuro da força. Uma lenda de Hollywood dizia que o exagerado sotaque britânico de Prowse o emudecera, na edição final, porque poderia incomodar as plateias, especialmente a americana. Era folclore, uma invenção em torno da mais popular e divertida franquia da história do cinema, mas a explicação supostamente real talvez seja ainda mais curiosa. Acredite quem quiser: a máscara negra de Darth Vader fez com que as frases de Prowse saíssem exageradamente abafadas, incompreensíveis. Como não houve tempo de levá-lo aos Estados Unidos, para dublagem, deu-se outro jeito. A voz de Darth Vader é do ator James Earl Jones, de 89 anos, que mede “apenas” 1,87 metro. Prowse morreu em 28 de novembro, em Londres, aos 85 anos, de causas não reveladas pela família. Foi sempre um cara do bem.

O arquiteto do euro

Em 1974, no derradeiro debate de televisão contra o socialista François Mitterrand, o candidato de centro-direita Valéry Giscard d’Estaing cunhou uma frase que fez história na França e o levaria à Presidência: “O senhor não tem o monopólio do coração”. Giscard, seguidor do general Charles de Gaulle, que liderou a resistência francesa contra o nazismo, governou o país de 1974 a 1981 — na tentativa de reeleição, perderia para Mitterrand. Durante seu mandato, em parceria com o chanceler alemão Helmut Kohl, foram estabelecidas as bases de uma moeda única na Europa, que daria lugar ao euro. Ele tinha 94 anos. Morreu em sua casa de campo, em Loir-et-Cher, de Covid-19.

O mordomo do “vatileaks”

Ele não era nenhum Darth Vader, tampouco um Luke Skywalker — mas parecia personagem de ficção, que, se não existisse, precisaria ser inventado. O mordomo italiano Paolo Gabriele trabalhou seis anos com o papa Bento XVI, antes de Joseph Ratzinger renunciar, em fevereiro de 2013. Um ano antes, Gabriele começou a furtar documentos confidenciais da Igreja para repassá-­los ao jornalista Gianluigi Nuzzi. A papelada virou livro, retrato da corrupção dentro dos muros do Vaticano. O escândalo, conhecido como “Vatileaks”, levou Gabriele a ser condenado a dezoito meses de cadeia. Bento XVI, contudo, decidiu perdoá-lo. Houve a suspeita de o funcionário ter sido bode expiatório de uma engrenagem até agora disfarçada. Ele tinha 54 anos. Morreu em Roma, em 24 de novembro, de causas não reveladas.

